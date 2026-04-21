Ballan | Seixas è stato gestito con più gradualità di Finn nelle categorie giovanili Vedo due favoriti al Giro

Alessandro Ballan, campione del mondo nel 2008, ha commentato il modo in cui sono stati gestiti i giovani corridori, affermando che Seixas è stato introdotto con maggiore gradualità rispetto a Finn. Ballan ha anche indicato due corridori come possibili favoriti alla prossima edizione del Giro, senza specificare i nomi. La sua esperienza nel ciclismo professionistico si estende a oltre un decennio di successi e partecipazioni importanti.

L’ultimo campione del mondo italiano tra i professionisti resta Alessandro Ballan, che conquistò la maglia iridata nel 2008 a Varese con una gara perfetta, tagliando il traguardo davanti a Damiano Cunego e Matti Breschel. Oggi il veneto classe 1979 è ancora profondamente legato al ciclismo: non solo come volto noto e testimonial, ma anche come dirigente della U.C. Giorgione, la squadra in cui è cresciuto e dove oggi corre anche sua figlia Azzurra. Con uno sguardo sempre attento e competente su ciò che accade nel panorama delle due ruote, Ballan continua a seguire da vicino l’evoluzione del ciclismo moderno, tra nuovi talenti, grandi campioni e scenari sempre più competitivi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ballan: “Seixas è stato gestito con più gradualità di Finn nelle categorie giovanili. Vedo due favoriti al Giro” Notizie correlate Davide Donati: “Finn sa di essere al livello di Seixas, ma ha bisogno di più tempo. Mi vedo da Classiche”Nuovo appuntamento settimanale con Bike Today, la trasmissione che va in onda sul canale YouTube di OA Sport e presentata da Gianluca Bruno. Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Pamplona-Iruña – Lekunberri: orari, percorso, favoriti. Seixas per il bis?Seconda frazione per il Giro dei Paesi Baschi 2026, la prima in linea dopo la cronometro di apertura. Altri aggiornamenti SEIXAS-DECATHLON, INTERVIENE IL PRESIDENTE FRANCESE MACRON PER IL RINNOVOImmaginatevi l'intervento di Sergio Mattarella per non far andare il campione del mondo Under 23 Lorenzo Finn a correre in un team estero... Anzi, non provateci nemmeno, perché in Italia da anni (purt ... tuttobiciweb.it Il futuro di Seixas è una questione di Stato: il presidente Macron offre totale supporto alla DecathlonPur di trattenere in Francia anche nei prossimi anni il talento emergente del ciclismo internazionale Paul Seixas, sarebbe intervenuto direttamente anche ... fanpage.it