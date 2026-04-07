Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv tappa di oggi Pamplona-Iruña – Lekunberri | orari percorso favoriti Seixas per il bis?

Oggi si svolge la seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, dopo la cronometro iniziale. La tappa collega Pamplona-Iruña a Lekunberri e sarà trasmessa in diretta televisiva. La corsa si svolge su un percorso in linea, con diversi saliscendi e tratti impegnativi. Tra i favoriti ci sono alcuni atleti noti, mentre resta da vedere se il corridore già vincitore in passato riuscirà a replicare il risultato.

Seconda frazione per il Giro dei Paesi Baschi 2026, la prima in linea dopo la cronometro di apertura. Andiamo a scoprire nel dettaglio la tappa con percorso, favoriti e programma. Dove vedere in tv il Giro dei Paesi Baschi 2026? La seconda tappa della corsa non sarà visibile in diretta tv. La gara sarà visibile su Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport vi offrirà, come sempre, la diretta live testuale della frazione, per non perdersi nulla. PERCORSO TAPPA DI OGGI GIRO DEI PAESI BASCHI. Partenza da Pamplona-Iruña, arrivo a Cuevas de Mendukilo. I corridori si cimentano con un tracciato caratterizzato da diverse salite, quattro... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Pamplona-Iruña – Lekunberri: orari, percorso, favoriti. Seixas per il bis? Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Bilbao-Bilbao: orari, percorso, favoriti. Subito la cronometro per Roglic, Seixas e Del ToroSi parte dalla prova contro il tempo per inaugurare sei giorni di battaglie in grado di regalare spettacolo ed emozioni a tutti gli appassionati. Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Bilbao-Bilbao: orari, percorso, favoriti. I big entrano in scena nella prova contro il tempoSi parte dalla prova contro il tempo per inaugurare sei giorni di battaglie in grado di regalare spettacolo ed emozioni a tutti gli appassionati. Temi più discussi: Giro dei Paesi Baschi 2026: la data, il percorso e dove vederla; Seixas clamoroso, cronometro dominata: tappa e maglia a Bilbao; Giro Paesi Baschi, a Seixas la crono inaugurale; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sarà battaglia totale sul San Miguel de Aralar!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro dei Paesi ... oasport.it Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Bilbao-Bilbao: orari, percorso, favoriti. Subito la cronometro per Roglic, Seixas e Del ToroSi parte dalla prova contro il tempo per inaugurare sei giorni di battaglie in grado di regalare spettacolo ed emozioni a tutti gli appassionati. I ... oasport.it È stato a lungo seduto sulla hot seat, ma alla fine nessuno lo ha spodestato: Paul Seixas ha vinto la cronometro di apertura del Giro dei Paesi Baschi. - facebook.com facebook Giro dei Paesi Baschi 2026 ha visto due ritiri in apertura: Ivan Cobo e Finn Fisher-Black non hanno preso il via. Scopri i dettagli sulla prima tappa e i ritiri nel nostro articolo completo. x.com