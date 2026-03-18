Questa settimana a Bike Today, la trasmissione di OA Sport condotta da Gianluca Bruno, si parla di Finn, che pensa di essere al livello di Seixas, anche se ritiene di aver bisogno di più tempo per migliorare. Davide Donati commenta la situazione, affermando che si vede da Classiche. L’appuntamento va in onda sul canale YouTube di OA Sport.

Nuovo appuntamento settimanale con Bike Today, la trasmissione che va in onda sul canale YouTube di OA Sport e presentata da Gianluca Bruno. L’ospite della puntata è stato Davide Donati, giovane corridore della Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies, che si è messo in luce quest’anno con due belle vittorie al Giro di Sardegna e che sicuramente è tra i migliori prospetti del nostro ciclismo. Si parte proprio dall’esperienza al Giro di Sardegna: “In Sardegna è andata veramente bene a livello individuale, ma soprattutto di squadra. Questa è la cosa più importante. Siamo una squadra giovane, che è riuscita a farsi valere anche in un contesto professionistico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Davide Donati: “Finn sa di essere al livello di Seixas, ma ha bisogno di più tempo. Mi vedo da Classiche”

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