A Bagnoli è arrivata una diffida ufficiale rivolta ai responsabili della gestione del verde pubblico. La contestazione riguarda in particolare il Parco Totò, con la richiesta di chiarimenti sulla condizione e sulla manutenzione dell’area. La comunicazione coinvolge direttamente il presidente della X Municipalità e l’assessore competente, che sono stati chiamati a rispondere delle decisioni prese in merito alla tutela e alla cura del parco.

Una diffida formale ha colpito la gestione del verde pubblico a Bagnoli, mirando direttamente al presidente della X Municipalità, Carmine Sangiovanni, e all’assessore al Verde e all’ambiente, Vincenzo Santagada. La contestazione, presentata sotto forma di messa in mora, nasce dalle lamentele dei residenti riguardo alle condizioni di abbandono che interessano il Parco Totò, situato in Cupa Starza. L’insufficienza degli interventi e la richiesta di una manutenzione strutturale. Gli esponenti del circolo di Fuorigrotta di Fratelli d’Italia hanno dato il via a questa azione legale dopo aver raccolto numerose segnalazioni riguardanti lo stato di degrado dell’area verde.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bagnoli, scontro sul verde: diffida ai vertici per il Parco Totò

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