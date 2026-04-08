Avellino disboscamento sul Fenestrelle | sparisce il parco verde

A Avellino, si è verificato un disboscamento nel parco sul Fenestrelle, portando alla scomparsa di una vasta area verde. Il progetto prevedeva la creazione di un parco vicino a un fiume, con l’obiettivo di valorizzare la vegetazione e offrire protezione in caso di piene. Tuttavia, l’intervento ha comportato la rimozione di molte piante presenti nel sito.

AGI - La festa annunciata, il progetto ambizioso: un parco verde a ridosso di un fiume per esaltare la forza della vegetazione, capace di proteggere in caso di piena le colture, le case e la vita in generale. Tutto programmato per il 12 aprile da Legambiente. Ma, sorpresa!, il parco non c’è più. Il boschetto scomparso nel centro di Avellino. Al suo posto resta un grande prato verde, lì dove fino a poco tempo fa c’erano piante e arbusti, forse non perfettamente curati, ma certamente presenti. Quella che doveva essere una semplice potatura si è trasformata rapidamente in un disboscamento tutto da spiegare. Il taglio lungo il fiume Fenestrelle. L’episodio è avvenuto nel centro di Avellino, lungo la riva del fiume Fenestrelle che attraversa la città, in un’area distante poche centinaia di metri dalla caserma dei carabinieri forestali. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Avellino, disboscamento sul Fenestrelle: sparisce il parco verde Disboscamento abusivo nel parco regionale La Mandria, sparisce un'area di alberi ampia come 37 campi di calcio: quattro indagatiI carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale (Nipaaf) di Torino hanno denunciato, nel 2025, quattro... Leggi anche: Cadono le accuse di truffa e falso. Disboscamento del Parco, tutti assolti: il fatto non sussiste