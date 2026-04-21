Bagnante annegato in piscina Comune e gestori della struttura sotto processo

Il 10 agosto 2024, un uomo di 32 anni di origine marocchina ha perso la vita annegando nella piscina comunale di Marsciano. A seguito di questo episodio, il Comune e i gestori della struttura sono stati rinviati a giudizio. La vicenda ha portato all'apertura di un procedimento legale volto a fare chiarezza sulle cause dell’incidente e sulle eventuali responsabilità.

Nuovo capitolo nella tragedia di Amin Touaf, il 32enne di origine marocchina annegato il 10 agosto 2024 nella piscina comunale di Marsciano. Nell'udienza preliminare svoltasi oggi davanti al giudice Maria Silvia Festa del Tribunale di Spoleto, è arrivata l'autorizzazione alla citazione dei.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Annegato alle terme a 7 anni. “Sul bocchettone della piscina non c’era la griglia di sicurezza”Castelforte, 19 aprile 2026 – Su uno dei bocchettoni della piscina dove è morto Gabriele mancava la griglia di protezione. Latina, bimbo di 7 anni annegato alle terme, risucchiato da un bocchettone della piscina: aperto fascicolo per omicidio colposoBimbo di 7 anni muore in piscina a Suio Terme: indagini per omicidio colposo, sotto accusa i sistemi di sicurezza e l’ipotesi del bocchettone Nella... Altri aggiornamenti Latina, bimbo annegato in piscina: tutto quello che non torna | La rabbia dei genitori: Niente grate di sicurezzaC'è poi la questione del bocchettone della vasca in cui si trovava Gabriele. Per il legale della famiglia la griglia non era presente e il bocchettone era libero e, secondo quanto raccontato dai ... tgcom24.mediaset.it Latina, bimbo di 7 anni muore annegato in piscina a Suio TermeUn bambino di 7 anni è morto annegato oggi, sabato 18 aprile, a Suio Terme, nel comune di Castelforte, in provincia di Latina. Sul posto, insieme ai carabinieri della Compagnia di Formia, sono ... adnkronos.com