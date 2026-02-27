Euro 2032 Napoli è fuori Non compare nel comunicato Figc che cita la delegazione Uefa | c’è lo stadio di Salerno

Napoli non figura nel comunicato della Figc che riporta la delegazione Uefa per Euro 2032, dove viene invece menzionato lo stadio di Salerno. La città campana non è inclusa tra le località designate per l'evento, mentre l'impianto di Salerno è stato citato ufficialmente nella comunicazione. L'esclusione di Napoli si riscontra chiaramente nel documento pubblicato.

"La delegazione Uefa ha potuto constatare lo stato d’avanzamento delle nove sedi”. È citata Salerno e non Napoli che quindi ha perso il treno Euro 2032, Napoli è fuori. Non compare nel comunicato della Figc che invece cita lo stadio di Salerno Napoli è fuori da Euro 2032. Non è ufficiale ma l’assenza di Napoli dal comunicato della Federcalcio su Euro 2032 è un’assenza che pesa. Il mancato accordo tra Comune e Calcio Napoli sul Maradona è stato decisivo per far sì che la città venisse scavalcata da Salerno. Prosegue senza sosta il percorso di avvicinamento ad ottobre 2026, data in cui il Comitato Esecutivo della Uefa deciderà le dieci venue che ospiteranno Euro 2032. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

