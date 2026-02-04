La Fondazione Carispezia apre il 2026 con due nuovi bandi dedicati alla formazione dei giovani. Le opportunità sono rivolte alle nuove generazioni, che potranno candidarsi per ottenere finanziamenti e sviluppare le proprie competenze. La Fondazione investe sui giovani, puntando a dare loro strumenti concreti per il futuro.

Fondazione Carispezia apre il 2026 ripartendo dalle nuove generazioni, con la pubblicazione dei primi due bandi di erogazione dell’anno dedicati al settore Formazione. Un avvio che mette al centro i giovani, riconosciuti come leva strategica per lo sviluppo futuro del territorio. I due bandi condividono il titolo “ Oltre la Scuola ” e si articolano in due diverse direttrici di intervento, complementari tra loro. Il primo, “ Oltre la Scuola. Destinazione Europa ”, è dedicato alle esperienze formative all’estero; il secondo, “ Oltre la Scuola. Esperienze, territorio e benessere per gli studenti ”, è orientato alla promozione del benessere negli studenti e al rafforzamento del legame tra scuola e comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fondazione, giovani al centro. Due bandi per la formazione

Il 15 gennaio si è tenuta a Palazzo Bossi Bocchi la terza edizione dell'Open Day di Fondazione Cariparma, dedicata alla presentazione dei Bandi 2026.

