Una rissa è scoppiata ieri alla Camera dei Deputati, quando le opposizioni hanno bloccato la conferenza stampa dei membri di Casapound, tra cui il parlamentare Furgiuele. Marsella, leader del movimento, ha definito l’antifascismo “mafia” mentre cercava di entrare nell’edificio. La scena si è trasformata in un caos, con le opposizioni che hanno difeso le istituzioni e impedito ai rappresentanti di estrema destra di parlare. La tensione resta alta tra le forze politiche.

“L’antifascismo è mafia”. Così ieri il leader di Casapound, Luca Marsella, ha insultato la democrazia e la Costituzione italiana, mentre cercava di entrare dall’ingresso laterale a Montecitorio. Accanto a lui esponenti della destra più oltranzista, Ivan Sogari di Veneto Fronte Skinheads, Jacopo Massetti, ex di Forza Nuova, e Salvatore Ferrara della Rete dei Patrioti. Il gruppetto avrebbe infatti dovuto partecipare alla conferenza stampa organizzata dal deputato della Lega e vannacciano di ferro, Domenico Furgiuele, su remigrazione e riconquista. Conferenza stampa che, per motivi di ordine pubblico, la Camera ieri ha annullato, grazie anche all’intervento dei deputati di Pd, Avs, M5s e Azione che avevano “occupato” la sala a “presidio democratico”, con tanto di lettura degli articoli della Costituzione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Bagarre alla Camera, le opposizioni impediscono la conferenza stampa dei neo-fascisti e del vannacciano Furgiuele: “Protette le istituzioni”

Approfondimenti su Casapound Marsella

Una bufera si è scatenata questa mattina alla Camera dei Deputati.

La tensione si accende alla Camera durante una conferenza organizzata dal deputato della Lega Domenico Furgiuele, prevista per venerdì.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Casapound Marsella

Argomenti discussi: Caos alla Camera: FdI sente 'tronista' invece di 'cronista' e attacca Appendino; Cronista diventa tronista, è bagarre alla Camera. Trancassini (FdI): Stigmatizzare intervento della pregiudicata Appendino; Nel day after della bagarre in aula, con la maggioranza e la sindaca che hanno abbandonato l’aula, Silvia Salis torna a parlare di quanto è accaduto (come mostrato dal video): È stato superato il limite, li abbiamo lasciti da soli con la loro ignoranza, perché è; Inedito: sindaca e maggioranza abbandonano l'aula, bagarre in consiglio comunale.

Bagarre alla Camera per la conferenza stampa con CasaPoundLa sala prenotata dal deputato calabrese della Lega Furgiuele è stata occupata da un gruppo di deputati di Pd, M5S e Avs che hanno intonato Bella Ciao e mostrato copie della Costituzione ... rainews.it

Bagarre a Montecitorio, le opposizioni boicottano la conferenza con Casapound e Skinheads: Costituzione e ‘Bella ciao’ in salaParlamentari Pd, M5s e Avs occupano il locale prenotato per l’evento del leghista Furgiuele. Montecitorio annulla tutte le conferenze stampa della giornata per motivi di ordine pubblico ... msn.com

Bagarre alla Camera: Casapound prova a entrare con la Lega, l’opposizione li blocca #remigrazione x.com

Bagarre fuori dalla Camera dopo l'annullamento della conferenza stampa sulla remigrazione. Marsella (Casapound): "L'antifascismo è mafia" Fonte video - La Repubblica - facebook.com facebook