Corruzione all' Ars chiesta la condanna a 2 anni e 4 mesi per Patrizia Monterosso | oggi la sentenza
Patrizia Monterosso, ex direttrice della Fondazione Federico II, rischia due anni e quattro mesi di reclusione, mentre oggi si aspetta la sentenza definitiva dopo aver scelto il rito abbreviato nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione all’Ars.
Due anni e 4 mesi. È questa la condanna chiesta dalla Procura per Patrizia Monterosso, ex direttrice della Fondazione Federico II, coinvolta in uno dei filoni dell'inchiesta sulla corruzione all'Ars e che ha scelto di essere processata con il rito abbreviato. Contestualmente, i sostituti Andrea Fusco e Felice De Benedittis hanno chiesto il rinvio a giudizio di Sabrina De Capitani, ex portavoce del presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, e dell'artista italo-egiziano Omar Hassan. La decisione è attesa in giornata. Secondo l'accusa, per consentire la realizzazione della mostra dell'artista a Palazzo Reale, tra marzo e ottobre del 2023, sarebbero stati regalati e consegnati due quadri.🔗 Leggi su Palermotoday.it
La mostra, i quadri e l'ipotesi di corruzione: Patrizia Monterosso sceglie l'abbreviato
Patrizia Monterosso, ex direttrice della Fondazione Federico II, ha deciso di optare per il rito abbreviato nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione all’Ars.
