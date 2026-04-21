A Badalucco, il Comune ha approvato un regolamento che stabilisce che per ottenere e mantenere le licenze commerciali è necessario rispettare i tributi locali. In particolare, si specifica che il pagamento delle tasse deve essere superiore a 1.500 euro. La misura riguarda tutte le attività commerciali presenti nel territorio comunale. La normativa entrerà in vigore nelle prossime settimane.

Il Comune di Badalucco ha approvato un nuovo regolamento che impone il rispetto rigoroso dei tributi locali come condizione necessaria per l’ottenimento e il mantenimento delle licenze commerciali. La misura, voluta da Badalucco, colpisce direttamente chi non è in regola con i pagamenti verso l’ente, stabilendo soglie precise e sanzioni che vanno dalla sospensione fino alla revoca definitiva dei titoli abilitativi. Soglie di debito e blocchi amministrativi per le attività produttive. La nuova normativa introduce parametri numerici molto netti per distinguere la regolarità dall’insolvenza. deve richiedere nuove autorizzazioni, concessioni o rinnovi, così come presenta pratiche relative a SCIA per attività produttive e commerciali, il limite invalicabile è fissato a 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Badalucco: stop alle licenze deve oltre 1.500 euro di tasse

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