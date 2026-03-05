Sisma 2016 stop al doppio sconto sui contributi | l' impresa deve pagare le tasse

La Corte tributaria di Perugia ha stabilito che le imprese nelle Zone franche urbane del centro Italia non possono usufruire di un doppio sconto sui contributi previdenziali previsti dopo il sisma del 2016. Secondo la decisione, le aziende devono pagare le tasse senza poter dedurre nuovamente quei contributi dal reddito d’impresa. La sentenza chiarisce i limiti delle agevolazioni fiscali applicabili in quelle aree.

La Corte tributaria di Perugia dà ragione al Fisco: l'esonero contributivo va tassato come sopravvenienza attiva. Salvata solo dalla "nebbia normativa" sulle sanzioni La vicenda nasce con un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle entrate di Perugia a una società e relativa all’anno d’imposta 2019. Al centro della disputa, l’interpretazione dell’articolo 46 del decreto legge n. 502017, che istituisce le Zfu nei comuni colpiti dal terremoto, prevedendo esenzioni fiscali e l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende in difficoltà. La società aveva scelto di fruire dell’agevolazione mediante la compensazione dei contributi previdenziali dovuti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

