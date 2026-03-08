Polemica a Calvizzano sul manifesto di Borrelli | il candidato replica alle accuse

A Calvizzano si accende una discussione dopo la pubblicazione del manifesto di Luciano Borrelli, candidato sindaco. La formazione politica di Borrelli ha diffuso il manifesto, provocando reazioni tra gli abitanti e gli altri candidati. Borrelli ha risposto alle critiche spiegando la normativa e accusando gli avversari di incoerenza, dando così avvio a un confronto acceso sulla campagna elettorale.

Il manifesto della formazione politica di Luciano Borrelli scatena il dibattito cittadino; il candidato sindaco chiarisce la normativa e accusa gli avversari di incoerenza. La polemica esplode sui social. A Calvizzano si accende lo scontro politico attorno al manifesto affisso dalla formazione che sostiene Luciano Borrelli, candidato sindaco alle prossime elezioni. In città sono circolate critiche, commenti e interpretazioni che il diretto interessato ha definito "fantasiose", tanto da decidere di intervenire pubblicamente attraverso un lungo post sulla propria pagina Facebook. La replica di Borrelli: "Non è propaganda elettorale, ma comunicazione politica".