Mini panino con bocconcini di baccalà fritto lattuga e maionese al basilico

Un ricettario descrive come preparare un mini panino con bocconcini di baccalà fritto, lattuga e maionese al basilico. Sono necessari tra gli ingredienti otto e dodici panini al sesamo, 600 grammi di filetto di baccalà già dissalato, semola di grano duro, olio di semi, una lattuga romana e gli ingredienti per la maionese al basilico, tra cui un uovo, olio di semi di girasole, sale, succo di limone e foglie di basilico.

Ingredienti per 4 persone:8-12 mini panini al sesamo 600 g di filetto di baccalà già dissalato semola di grano duro qb olio di semi 1 lattuga romanaPer la maionese al basilico:1 uovo intero200 ml di olio di semi di girasole1 pizzico di sale1 cucchiaino di succo di limone 10 foglie di basilico. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Mini panino con bocconcini di baccalà fritto, lattuga e maionese al basilico Articoli correlati San Lorenzo, esploso ordigno davanti all'osteria "Pesce fritto e baccalà"Esplosione a San Lorenzo dove è un ordigno artigianale è deflagrato davanti all'osteria “Pesce fritto e baccalà” nella notte di martedì 10 febbraio. Civita di “Panino Giusto” sindaco, Pacini (Pd): “Dice che Milano costa troppo ma fa pagare panino e acqua 20 euro”Contro le parole di Antonio Civita, proprietario della catena "Panino Giusto" e possibile candidato del centrodestra a Milano, anche la...