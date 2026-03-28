NBA Doncic da 41 punti trascina i Lakers all’undicesima vittoria in dodici gare Jokic in tripla doppia con Denver Fontecchio segna 12 in 10 minuti

Nella notte tra venerdì e sabato, i Lakers hanno battuto Brooklyn con Reaves che ha segnato 26 punti e LeBron 14. Nella stessa notte, Doncic ha messo a referto 41 punti, guidando i Lakers alla loro undicesima vittoria in dodici partite. Inoltre, Jokic ha concluso una partita con Denver con una tripla doppia, mentre Fontecchio ha segnato 12 punti in 10 minuti di gioco.

Nella notte tra venerdì e sabato spicca il dominio di Los Angeles su Brooklyn, con Reaves da 26 e LeBron da 14. Cleveland demolisce Miami 149-128 con Strus da 29. OKC supera Chicago, Boston batte Atlanta senza Brown Notte di grandi prestazioni individuali nella regular season NBA. Luka Doncic firma un’altra serata da fenomeno, Nikola Jokic timbra l’ennesima tripla doppia e i Los Angeles Lakers consolidano uno stato di forma impressionante. Ecco il riepilogo di tutti i risultati. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Doncic contro Jokic: show da doppia tripla doppia, vincono i Lakers. Wemby fa la differenzaWembanyama imperversa per il successo di San Antonio su Charlotte, Sacramento confeziona la sorpresa vincendo a casa Clippers che perdono per... Nba, Doncic show con i Lakers: 40 punti e vittoria a HoustonNotte Nba nel segno di Luka Doncic, protagonista assoluto nel successo dei Los Angeles Lakers sul campo degli Houston Rockets. Contenuti utili per approfondire NBA Doncic da 41 punti trascina i... Temi più discussi: Doncic fa la storia dei Lakers: raggiunti Bryant e West, ma rischia un turno di sto; Doncic e i Lakers hanno trovato la quadra e fanno paura. Sono da Finals se...; ?Flagg sulla scia di Doncic, il Durant&Sengun show non basta ai Rockets; NBA, i risultati della notte (19 marzo): Luka Doncic trascina i Lakers contro i Rockets, vittorie per Celtics e Timberwolves. Nuggets ko a Memphis. Luka Doncic da 41 punti e sprint finale, così i Lakers piegano i NetsDopo una lunga serie di gare lontano da casa chiusa con un bilancio ampiamente positivo, i Los Angeles Lakers tornano davanti al proprio pubblico e trovano subito un avversario sulla carta abbordabile ... pianetabasket.com NBA, Doncic fa la storia dei Lakers: raggiunti Bryant e West, ma rischia un turno di stop12^ partita consecutiva oltre 30 punti per lo sloveno, che però si becca anche il 16° fallo tecnico della sua stagione ... sport.sky.it Brillano le stelle Nba. Luka Doncic, con l'ennesima prova super da 43 punti, ha trascinato i Lakers al successo per 137-130 sugli Indiana Pacers. Lo sloveno ha messo a segno la sua Quattordicesima partita da 40 punti in questa stagione, aiutando il quintetto - facebook.com facebook Doncic da 43 punti trascina i Lakers sui Pacers: spettacolo a Indianapolis #NBA | #pianetabasket x.com