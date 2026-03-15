I Baskers asfaltano l' Air Basket Termoli | Disibio sfiora quota 30 punti

I Baskers Forlimpopoli hanno affrontato l’Air Basket Termoli in una partita valida per il campionato. La squadra emiliana ha vinto con il punteggio di 75-55, asfaltando gli avversari e vendicando la sconfitta subita in precedenza in Molise. Disibio ha sfiorato i 30 punti, contribuendo alla vittoria dei Baskers. La partita si è svolta senza particolari incidenti.

I Chemifarma Baskèrs Forlimpopoli giocano una gara dalla solidità impressionante e vendicano, sportivamente parlando, il beffardo ko subito in Molise a novembre scorso asfaltando un’incerottata Air Basket Termoli Rivincita doveva essere e rivincita è stata. I Chemifarma Baskèrs Forlimpopoli giocano una gara dalla solidità impressionante e vendicano, sportivamente parlando, il beffardo ko subito in Molise a novembre scorso asfaltando un’incerottata Air Basket Termoli col punteggio di 75-55. Una gara, quella dei Galletti, vinta sia in difesa, limitando Pierucci e Rupil, che in attacco, con Disibio e Ruscelli autori di due prestazioni senza alcuna macchia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati Rilancio Baskérs: battuta la capolista. Show di Vico e dell’americano DisibioBrillante successo per i Baskérs Forlimpopoli che, dopo Matelica, abbattono anche la capolista Porto Recanati, con il punteggio di 79-71 (27-36;... Super Vico, Disibio mette subito il timbro: i Baskers abbattono la capolistaUna prestazione corale, impreziosita dalle giocate decisive di Vico (24 punti), dal debutto scintillante di Robert Disibio (21) e dall’efficacia... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Air Basket Termoli I Baskers asfaltano l'Air Basket Termoli: Disibio sfiora quota 30 puntiI Chemifarma Baskèrs Forlimpopoli giocano una gara dalla solidità impressionante e vendicano, sportivamente parlando, il beffardo ko subito in Molise a novembre scorso asfaltando un’incerottata Air Ba ... forlitoday.it Baskérs, prova da playoff. DiSibio domina TermoliBasket B Interregionale L’ala Usa segna 28 punti e lancia la fuga definitiva. Forlimpopoli batte una diretta concorrente e ribalta la differenza canestri. ilrestodelcarlino.it