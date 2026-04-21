Axios Vance dovrebbe partire nel pomeriggio per Islamabad

Il vicepresidente degli Stati Uniti dovrebbe partire in giornata per Islamabad, dove incontrerà rappresentanti iraniani. La partenza è prevista nel pomeriggio italiano, in coincidenza con la mattina statunitense. L'obiettivo dell'incontro è discutere un possibile accordo per mettere fine al conflitto in corso. La notizia è stata riferita ad Axios da tre fonti statunitensi, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle discussioni.

Il vicepresidente Usa JD Vance dovrebbe partire per Islamabad entro martedì mattina ora americana (nel pomeriggio italiano) per colloqui con l' Iran su un possibile accordo per porre fine alla guerra, secondo quanto riferito ad Axios da tre fonti statunitensi. Sebbene un accordo completo in tempi così ristretti sia difficile, Trump potrebbe anche accettare di prorogare la scadenza qualora si manifestassero segnali di progresso, sempre stando ad Axios. Trump ha di fatto già aggiunto un giorno alla scadenza delle due settimane di cessate il fuoco, spostandola a mercoledì sera. La Casa Bianca, riferisce il sito, ha trascorso l'intera giornata di lunedì in attesa di un segnale da Teheran che indicasse l'invio della sua squadra negoziale a Islamabad.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Axios, Vance dovrebbe partire nel pomeriggio per Islamabad Notizie correlate Axios, prossimo round Usa-Iran a Islamabad, probabilmente domenicaIl prossimo round di trattative fra Stati Uniti è atteso a Islamabad, probabilmente domenica. Iran: Vance incontra premier pakistano Sharif a IslamabadIl vicepresidente statunitense JD Vance ha tenuto un incontro bilaterale con il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif prima dei colloqui previsti... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Iran – Stati Uniti. La diplomazia a due velocità; Trump annuncia nuovi negoziati con l'Iran, martedì colloqui a Islamabad con Vance, Witkoff e Kushner; Crisi Iran–Usa: Vance vola a Islamabad mentre il cessate il fuoco sta per scadere · LaC News24; A Gorizia si punta al recupero di oltre duemila appartamenti. Axios, Vance dovrebbe partire nel pomeriggio per IslamabadIl vicepresidente Usa JD Vance dovrebbe partire per Islamabad entro martedì mattina ora americana (nel pomeriggio italiano) per colloqui con l'Iran su un possibile accordo per porre fine alla guerra, ... ansa.it Iran, Vance in partenza per il Pakistan. Teheran chiede il rilascio della nave sequestrata – La direttaIl vicepresidente Usa JD Vance (Foto AP/Erik S. Lesser) Mentre il cessate il fuoco ... msn.com Donald Trump ha convocato questa mattina una riunione nella situation room per discutere della nuova crisi sullo Stretto di Hormuz. Lo riporta Axios citando due funzionari americani, uno dei quali ha riferito che se non ci sarà presto una svolta, la guerra pot facebook L'Iran annuncia la riapertura dello Stretto di Hormuz. Axios: "Domenica negoziati a Islamabad" x.com