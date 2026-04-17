Axios prossimo round Usa-Iran a Islamabad probabilmente domenica

Da ilgiorno.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo incontro tra rappresentanti degli Stati Uniti e dell'Iran si terrà a Islamabad, con probabilità di svolgersi domenica. La notizia viene riportata da Axios, che cita fonti non specificate. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle modalità o gli obiettivi specifici dell'incontro è stato fornito. La conferma ufficiale sulla data e sul luogo resta ancora da annunciare.

Il prossimo round di trattative fra Stati Uniti è atteso a Islamabad, probabilmente domenica. Lo riporta Axios citando alcune fonti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Make-or-Break Moment: US-Iran Peace Talks Begin in Islamabad to End Gulf War | AC1G

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