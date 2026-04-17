Axios prossimo round Usa-Iran a Islamabad probabilmente domenica

Il prossimo incontro tra rappresentanti degli Stati Uniti e dell'Iran si terrà a Islamabad, con probabilità di svolgersi domenica. La notizia viene riportata da Axios, che cita fonti non specificate. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle modalità o gli obiettivi specifici dell'incontro è stato fornito. La conferma ufficiale sulla data e sul luogo resta ancora da annunciare.

Il prossimo round di trattative fra Stati Uniti è atteso a Islamabad, probabilmente domenica. Lo riporta Axios citando alcune fonti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Axios, prossimo round Usa-Iran a Islamabad, probabilmente domenica Make-or-Break Moment: US-Iran Peace Talks Begin in Islamabad to End Gulf War | AC1G Notizie correlate Media, Islamabad propone di ospitare un secondo round di negoziati Usa-Iran"Il Pakistan ha proposto di ospitare un secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad nei prossimi giorni, prima della fine del... Iran e Usa litigano, ma non interrompono i contatti. E spunta l’ipotesi di un nuovo round negoziale dopo il flop del vertice di IslamabadScongiurare il rischio che il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti, in scadenza il 22 aprile, provochi la riapertura del conflitto e un ulteriore... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: L’Iran: passaggio delle navi nello Stretto di Hormuz consentito durante la tregua; Casa Bianca: Fiduciosi su un accordo con l'Iran. Axios: il cessate il fuoco in Libano non è compreso nei negoziati; Scatta il blocco dello Stretto di Hormuz. Gli Usa spingono sulla tregua in Iran ma il Pentagono avverte: pronti a riprendere le operazioni militari facebook USA-Iran, i negoziati collassano. Le posizioni sono enormemente distanti. Quel che è peggio: né USA, né Iran hanno impostato questi negoziati per fare sinceri passi avanti, mantenendo le posizioni massimaliste con cui erano entrati. Butta molto male. x.com