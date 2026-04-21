Axios ' il viaggio di Vance rinviato a tempo indeterminato'

Da lanazione.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il viaggio in Pakistan del vicepresidente JD Vance è stato rinviato senza una data stabilita. La notizia è stata riportata da Axios, che ha citato fonti statunitensi. Al momento non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui motivi di questa decisione o sui tempi di eventuali riprogrammazioni. La cancellazione del viaggio rappresenta un cambiamento rispetto ai piani iniziali del vicepresidente.

Il viaggio del vicepresidente JD Vance in Pakistan è stato rinviato a tempo indeterminato. Lo riporta Axios citando fonti americane.🔗 Leggi su Lanazione.it

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