Axios ' il viaggio di Vance rinviato a tempo indeterminato'

Il viaggio in Pakistan del vicepresidente JD Vance è stato rinviato senza una data stabilita. La notizia è stata riportata da Axios, che ha citato fonti statunitensi. Al momento non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui motivi di questa decisione o sui tempi di eventuali riprogrammazioni. La cancellazione del viaggio rappresenta un cambiamento rispetto ai piani iniziali del vicepresidente.

Il viaggio del vicepresidente JD Vance in Pakistan è stato rinviato a tempo indeterminato. Lo riporta Axios citando fonti americane.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Axios, 'il viaggio di Vance rinviato a tempo indeterminato' Notizie correlate Negoziati Usa-Iran, Axios: «Il viaggio di Vance in Pakistan rinviato a tempo indeterminato». Teheran non parteciperà ai colloqui – La direttaNel 53esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance era atteso a Islamabad per riprendere i... Axios, Vance dovrebbe partire nel pomeriggio per IslamabadIl vicepresidente Usa JD Vance dovrebbe partire per Islamabad entro martedì mattina ora americana (nel pomeriggio italiano) per colloqui con l'Iran... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: USA valutano accordo con Iran, 20 miliardi in cambio uranio, Axios; SOCIAL DISGRAZIE: I DUE PAPI; Sospeso il viaggio di Vance a Islamabad. L’Iran non scioglie la riserva sui nuovi negoziati; Axios, prossimo round Usa-Iran a Islamabad, probabilmente domenica. Axios, 'il viaggio di Vance rinviato a tempo indeterminato'(ANSA) - NEW YORK, 21 APR - Il viaggio del vicepresidente JD Vance in Pakistan è stato rinviato a tempo indeterminato. Lo riporta Axios citando fonti americane. (ANSA). altoadige.it Negoziati USA-Iran, Axios: «Il viaggio di Vance in Pakistan rinviato a tempo indeterminato». Teheran non parteciperà ai colloqui – La direttaSecondo il New York Times, la partenza del vicepresidente Usa «non è stata però cancellata». Trump si dice convinto che avrebbe vinto anche in Vietnam e in Iraq, se avesse gestito lui le operazioni mi ... msn.com Donald Trump ha convocato questa mattina una riunione nella situation room per discutere della nuova crisi sullo Stretto di Hormuz. Lo riporta Axios citando due funzionari americani, uno dei quali ha riferito che se non ci sarà presto una svolta, la guerra pot facebook L'Iran annuncia la riapertura dello Stretto di Hormuz. Axios: "Domenica negoziati a Islamabad" x.com