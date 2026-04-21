Un tribunale di Brescia ha condannato un’avvocata di Bari a un anno e due mesi di reclusione per stalking. La donna è accusata di aver pedinato e molestato il suo ex coniuge e la sua nuova compagna, entrambi residenti nella zona del Lago di Garda. La sentenza è stata emessa dopo un procedimento giudiziario che ha confermato le accuse di comportamento persecutorio nei confronti delle due persone coinvolte.

Un tribunale di Brescia ha emesso una sentenza di un anno e due mesi di reclusione contro l’avvocata barese Labianca, accusata di aver perseguitato il suo ex coniuge e la nuova compagna dell’uomo, entrambi residenti in zona Lago di Garda. La condanna arriva dopo che i magistrati hanno accertato condotte reiterate di pedinamento, appostamenti e l’avvio di una campagna diffamatoria sul web, azioni che hanno costretto le vittime a modificare drasticamente le proprie abitudini quotidiane per gestire l’ansia provocata. Il paradosso della difesa trasformata in persecuzione. Il caso assume una rilevanza sociale particolare quando si osserva il profilo professionale della donna coinvolta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avvocata esperta di stalking condannata: pedinamenti e ossessione

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