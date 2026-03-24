Cinema festival e grandi eventi | aperte le candidature per il Servizio Civile con Arci

Dalla macchina organizzativa di Internazionale al trentennale di Ferrara Sotto le Stelle: l'associazione apre le porte ai giovani tra i 18 e i 28 anni È aperto il bando 2026 per il Servizio civile universale, pubblicato dal Dipartimento per le Politiche giovanili il 24 febbraio scorso: Arci Ferrara è tra le sedi dove è possibile svolgere il servizio, con fino a 4 posti disponibili. Le candidature vanno presentate entro le 14 dell'8 aprile, esclusivamente tramite la piattaforma online Dol (domandaonline.serviziocivile.it), accessibile con Spid o Carta d'identità elettronica. Il servizio ha durata di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali e un assegno mensile di 519,47 euro. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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