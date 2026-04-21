A Bergamo, Avis e la società di corsa hanno firmato un accordo triennale che collega l’attività podistica alla promozione della donazione di sangue. L’intesa prevede iniziative congiunte tra i due soggetti, con l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti alle corse sulla donazione di sangue. La collaborazione mira a coinvolgere i podisti in campagne di sensibilizzazione e promozione del gesto solidale.

L'Avis di Bergamo e la Asd Runners Bergamo hanno siglato un protocollo d'intesa triennale per congiungere l'attività podistica alla promozione della donazione di sangue. Il progetto, che si estenderà fino al 2028, è stato presentato durante la Donation Championship con l'obiettivo di unire stili di vita sani e impegno sociale. Sinergia tra volontariato e sportivo nel territorio bergamasco Un ponte diretto tra il mondo del soccorso e quello dell'atletica prende forma a Bergamo attraverso una coll .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergamo: nasce l’accordo tra Avis e podisti per donare sangue

Notizie correlate

Donare il sangue. Appello dell’Avis: "Dieci minuti possono salvare una vita"L’Avis Comunale di Sarteano ha tenuto la 64esima assemblea ordinaria dei soci donatori per informare i presenti sull’andamento dell’ultimo anno e...

Imprese e sociale insieme per l’inclusione: nasce l’accordo tra Confapi Bergamo e Azienda IsolaAzienda Isola è un’Azienda Speciale Consortile che gestisce servizi alla persona per i comuni dell’Isola Bergamasca e della Bassa Val San Martino e...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Bergamo - Al via la vendita dei biglietti per la Final Eight scudetto del Campionato di Serie A di Artistica; Bergamo corre per la vita: Avis e Asd Runners uniscono sport e solidarietà fino al 2028; Banco BPM: tema organici, a che punto siamo; Gino Lisa, Aeroitalia lancia la rotta Foggia-Bergamo: due voli a settimana a partire da giugno - FoggiaToday.

Imprese e sociale insieme per l’inclusione: nasce l’accordo tra Confapi Bergamo e Azienda IsolaMiriam Caprioli e Michele Lamera raccontano come nasce la sinergia tra due realtà diverse, ma complementari e un progetto che si propone di diventare un modello replicabile di cooperazione tra sistema ... bergamonews.it

Nasce a Bergamo il primo Polo Universitario Nazionale per la Formazione AeronauticaL‘Università Telematica Internazionale UNINETTUNO e AEA - Aircraft Engineering Academy insieme per il primato italiano nella formazione e nella certificazione dei tecnici della manutenzione degli aero ... lavocedigenova.it

Dimensione Animale Bergamo ODV - canile Verdello. Clari · Se ne va. GIORGIO CERCA CASA Per info: Laura 340 7887738 Roberta 349 6845954 (se non rispondiamo, scrivici su WhatsApp!) [email protected] BERGA - facebook.com facebook

#Bergamo, neonato lasciato nella Culla per la vita con un saluto della madre: "Ti amo tantissimo". A #TV2000 le parole del Vescovo, Mons. Francesco Beschi: "Vorrei che le parrocchie non fossero solo strutture, ma luoghi di ascolto. Una fraternità accogliente x.com