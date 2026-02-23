Avengers | Doomsday due personaggi chiave moriranno? Il rumor che scuote i fan

Un rumor circola tra i fan dopo un'indiscrezione su Avengers: Doomsday, che suggerisce la morte di due personaggi principali nel primo atto. La voce si diffonde sui social e alimenta le discussioni tra gli appassionati, che cercano di capire se si tratti di una scelta narrativa o di un colpo di scena. La notizia ha già diviso gli spettatori, che attendono con ansia di scoprire cosa accadrà nel film.

I fan in allarme dopo l'ennesima anticipazione sul cinecomic dei fratelli Russo che anticipa la morte di due personaggi importanti durante il primo atto del film. Nonostante la rigorosa strategia dei Marvel Studios per evitare spoiler, non si fermano le indiscrezioni sulla trama di Avengers: Doomsday. La più recente, e tragica, anticiperebbe la morte di due personaggi principali, gettando i fan nello sconforto. Come riassume Comicbookmovie.com, è stato precedentemente rivelato che, "per salvare la loro realtà, gli X-Men sono stati costretti a distruggere i mondi in procinto di scontrarsi con il loro". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Avengers: Doomsday, un personaggio chiave tagliato dal quarto teaser? La teoria dei fanNel quarto teaser di Avengers: Doomsday, un personaggio accanto a La Cosa è stato rimosso nella versione finale.

Avengers: Doomsday, l'epica scena iniziale anticipata da un rumor?Recenti indiscrezioni suggeriscono che potremmo conoscere già la scena iniziale di Avengers: Doomsday, il nuovo cinecomic dei fratelli Russo.

Avengers: Doomsday | Full Trailer | Marvel Studios

