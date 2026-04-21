Avellino rivolge l' ultimo addio a Stefano Codraro il terzino della memoria biancoverde

A Avellino, questa mattina, molti si sono riuniti nella Chiesa di San Ciro Martire per rendere l'ultimo saluto a Stefano Codraro, il terzino della squadra biancoverde scomparso di recente. La cerimonia si è svolta in un clima di commozione, con amici e conoscenti che hanno partecipato alla funzione religiosa per ricordare il calciatore. La salma è stata accompagnata da un corteo di persone lungo le strade della città.

Questa mattina, nella Chiesa di San Ciro Martire di Avellino, in tanti sono andati a salutare Stefano Codraro. Aveva 79 anni.Era un uomo tranquillo, uno di quelli che il calcio lo aveva vissuto davvero, con le scarpe nel fango e la schiena piegata sul campo.I tifosi lo hanno accompagnato con i.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lorenzo Sgarbi torna all'Avellino: ufficiale il ritorno in biancoverde Leggi anche: Addio a Sergio Lucchi: scompare il leggendario terzino della Rimini