Lorenzo Sgarbi torna all' Avellino | ufficiale il ritorno in biancoverde

Da avellinotoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Sgarbi torna in biancoverde. L'Avellino annuncia di aver preso il difensore dal Napoli con un prestito temporaneo. Sgarbi, quindi, torna a vestire la maglia dei biancoverde, confermando il suo legame con il club. La società ufficializza l’accordo e prepara il giocatore alla prossima stagione.

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla S.S.C. Napoli, a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Sgarbi. Nato a Bolzano il 24 marzo 2001 il nuovo calciatore biancoverde è cresciuto tra le giovanili del SudTirol e quelle del Napoli. Tra i professionisti ha indossato le maglie di Legnago Salus, Renate, Pro Sesto, Avellino, Bari, Juve Stabia e Pescara. In totale, nelle competizioni professionistiche italiane, ha collezionato 150 presenze mettendo a segno 13 gol e fornendo 23 assist a propri compagni di squadra. Per Lorenzo si tratta di un ritorno in biancoverde indossato la maglia dell’Avellino nella stagione 20232024 mettendo a referto 8 gol e 15 assist.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

