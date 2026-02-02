Lorenzo Sgarbi torna all' Avellino | ufficiale il ritorno in biancoverde

Lorenzo Sgarbi torna in biancoverde. L'Avellino annuncia di aver preso il difensore dal Napoli con un prestito temporaneo. Sgarbi, quindi, torna a vestire la maglia dei biancoverde, confermando il suo legame con il club. La società ufficializza l’accordo e prepara il giocatore alla prossima stagione.

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla S.S.C. Napoli, a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Sgarbi. Nato a Bolzano il 24 marzo 2001 il nuovo calciatore biancoverde è cresciuto tra le giovanili del SudTirol e quelle del Napoli. Tra i professionisti ha indossato le maglie di Legnago Salus, Renate, Pro Sesto, Avellino, Bari, Juve Stabia e Pescara. In totale, nelle competizioni professionistiche italiane, ha collezionato 150 presenze mettendo a segno 13 gol e fornendo 23 assist a propri compagni di squadra. Per Lorenzo si tratta di un ritorno in biancoverde indossato la maglia dell’Avellino nella stagione 20232024 mettendo a referto 8 gol e 15 assist.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

L'US Avellino 1912 annuncia ufficialmente il ritorno di Armando Izzo, difensore con una consolidata esperienza nel club.

L'Unicusano Avellino Basket annuncia il ritorno di Lucas Fresno, giocatore argentino, firmando un accordo fino alla fine della stagione.

