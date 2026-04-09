Nella notte di martedì, è venuto a mancare all’età di 89 anni Sergio Lucchi, noto ex calciatore originario di Ancona. Figura storica del calcio riminese, Lucchi ha lasciato un segno importante come terzino in diverse stagioni della sua carriera. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra gli appassionati e gli sportivi locali, che ricordano con affetto la sua presenza in campo.

Il mondo dello sport piange la scomparsa di un simbolo del calcio riminese. Sergio Lucchi, nato ad Ancona nel 1937, è venuto a mancare nella notte di martedì all’età di 89 anni. L’ex calciatore, diventato nel tempo una figura emblematica della Rimini Calcio, lascia i figli Marina, Chiara, Serena e Andrea. Il commiato religioso si terrà venerdì 10 aprile alle ore 15:30 presso la chiesa di San Martino in XX, con il corteo funebre che partirà dall’ospedale Franchini di Santarcangelo. Un decennio di storia sotto i colori biancorossi. La carriera di Lucchi rappresenta un tassello fondamentale per la memoria storica del club riminese. Tra il 1952 e il 1962, ha servito la squadra per ben dieci stagioni, collezionando un totale di 246 presenze ufficiali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Sergio Lucchi: scompare il leggendario terzino della Rimini

Nato ad Ancona e per anni capitano e simbolo della Rimini Calcio: addio a Sergio LucchiMondo dello sport in lutto per la scomparsa di Sergio Lucchi, scomparso nella notte di martedì a 89 anni.

Lutto nello sport, addio al terzino che ha fatto la storia della Rimini CalcioMondo dello sport riminese in lutto per la scomparsa di Sergio Lucchi, scomparso nella notte di martedì a 89 anni.

Si parla di: Vecchia gloria biancorossa. Addio a Sergio Lucchi.

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