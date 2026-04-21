Avellino il nuovo volto dei senior | FAP-ACLI sfida il declino

Giovedì 23 aprile, nel salone di Via De Renzi 28 ad Avellino, si terrà il VI Congresso Provinciale della Federazione Anziani e Pensionati delle ACLI. L’evento inizierà alle 9.30 e coinvolgerà i rappresentanti delle realtà locali dedicate alle persone anziane, con l’obiettivo di discutere le sfide e le iniziative legate alla popolazione senior nel territorio. La giornata rappresenta un momento di confronto per le attività e le prospettive future della federazione.

Il salone di Via De Renzi 28 ad Avellino ospiterà giovedì 23 aprile, a partire dalle ore 9.30, il VI Congresso Provinciale della Federazione Anziani e Pensionati (FAP) delle ACLI. L’appuntamento mira a esplorare le nuove dinamiche sociali legate alla terza età, con un specifico sulla capacità di creare connessioni tra diverse fasce d’età per consolidare la solidarietà nelle comunità locali. L’evento, che vede come tema centrale la costruzione di legami intergenerazionali, si propone di dare voce a una categoria che sta vivendo trasformazioni profonde. Il gruppo dirigente, che ha gestito l’associazione durante l’ultimo quadriennio, vuole sottolineare come il contributo dei senior sia essenziale per il tessuto sociale, culturale e comunitario del territorio irpino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avellino, il nuovo volto dei senior: FAP-ACLI sfida il declino Notizie correlate Leggi anche: Al via il percorso congressuale della fap Acli Torrecuso ospita il VI Congresso Provinciale Fap Acli BeneventoTorrecuso si prepara ad accogliere il VI Congresso Provinciale della Fap Acli Benevento, in programma giovedì 23 aprile 2026 alle ore 17. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dogana di Avellino, la città ritrova il proprio volto. La narrazione del progettista Multari; ASL Avellino lancia Hirpo: il lupo digitale dell'Irpinia a servizio dei cittadini; Napoli, il progetto di rinascita di Ponticelli: il nuovo volto di via Eduardo Scarpetta; Nuovo volto per il Museo Urbano di Predappio: alla scoperta dell'itinerario rinnovato e ampliato con una visita guidata. Dogana di Avellino, la città ritrova il proprio volto. La narrazione del progettista MultariE’ per noi un grande onore potere ospitare, sulle nostre pagine, l’intervento dell’architetto ed emerito professore universitario, Giovanni Multari. Il professore, che è il progettista della Dogana, c ... irpiniaoggi.it Avellino, ospedale Moscati. Sprint per il pronto soccorso: consegnata la nuova alaSprint del cantiere per il nuovo volto del pronto soccorso di Avellino. Fissata a questa mattina, infatti, la consegna della prima area ultimata. Una superficie di 1.400 metri quadrati nella quale, a ... ilmattino.it Avellino-Bari, stop alla vendita dei biglietti: ecco perchè - facebook.com facebook