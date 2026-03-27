È iniziato il percorso congressuale della FAP Acli, che si svolgerà nel corso del 2026. Durante questa fase, il sindacato si concentrerà su un processo di rinnovamento e pianificazione per il futuro. La FAP Acli si dedica alla tutela e alla promozione dei diritti degli anziani e dei pensionati, considerandoli cittadini e membri attivi della società.

Al via il percorso congressuale della FAP Acli. Il 2026 sarà caratterizzato da una fase di rinnovamento, cambiamento e programmazione in vista del futuro per il sindacato aclista impegnato nel promuovere e tutelare i diritti degli anziani e dei pensionati come cittadini e componenti attivi della società, come protagonisti della vita sociale e politica, come portatori di valori sociali, etici e spirituali, e come destinatari di servizi, assistenza e sostegno quotidiani. Questo percorso sarà scandito da un ciclo di congressi prima provinciali e regionali, infine nazionale, per eleggere i nuovi ruoli dirigenziali, per far emergere i bisogni dei territori e per delineare le priorità operative per il prossimo quadriennio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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