Emergenza ludopatia a Scafati sette sopralluoghi in tre anni | Velardo e Grimaldi chiedono più controlli

A Scafati, le autorità hanno effettuato sette sopralluoghi in tre anni nell’ambito dell’emergenza ludopatia, limitandosi a controlli su richiesta e durante gli orari di ufficio. La questione è stata sollevata da rappresentanti politici che chiedono un aumento dei controlli, mentre sul fronte politico il dibattito sembra essersi ridotto a un silenzio. La situazione rimane invariata, senza interventi strutturali o misure più incisive.

A Scafati il contrasto alla ludopatia resta fermo ai sopralluoghi su richiesta e agli orari d'ufficio, mentre sul piano politico cala il silenzio. È questo il quadro che emerge dal riscontro all'interrogazione presentata in Consiglio comunale sul monitoraggio del gioco d'azzardo e sull'applicazione della legge regionale della Campania numero 2 del 2020. Un documento tecnico che, secondo le opposizioni, certifica l'assenza di una regia amministrativa su un fenomeno che incide su salute pubblica, legalità e tenuta sociale. Dal 2023 a oggi la polizia municipale ha effettuato sette sopralluoghi su richiesta della Questura di Salerno per verificare il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili: sei con esito favorevole e uno con parere non favorevole.

