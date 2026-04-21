Milano, 21 apr. (Adnkronos Salute) - "L'attività fisica adattata è un intervento personalizzato e strutturato sulle caratteristiche di ciascun singolo paziente. Per costruire questo programma, infatti, generalmente vengono presi in considerazione la storia di salute e la sintomatologia dei pazienti, ma anche la valutazione funzionale, quindi le loro capacità fisiche, le loro preferenze in termini di attività, le barriere e gli obiettivi che si vogliono raggiungere con questo determinato programma, al fine di creare un percorso personalizzato". Lo ha detto Alice Avancini, ricercatrice e chinesiologa, Dipartimento di Neuroscienze Biomedicina e...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Avancini (UniVr): "Con attività fisica adattata più qualità di vita e -40% depressione"

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