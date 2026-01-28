Depressione sport e attività fisica aiutano a guarire | una medicina che non ha prezzo

Quando il morale cala e la depressione si fa sentire, la soluzione potrebbe essere più semplice di quanto si pensi. Basta alzarsi dal divano, indossare una tuta e mettere le scarpe da ginnastica. Anche una passeggiata o una nuotata possono fare la differenza. Non servono medicine complicate: muoversi aiuta a sentirsi meglio e a combattere i brutti pensieri.

Il morale si fa cupo e la depressione avanza? Alzatevi dal divano e calzate tuta e scarpette o preparate la borsa per palestra o piscina. Quale che sia il movimento che più vi aggrada, attivate muscoli e cervello per aiutare il benessere psicologico. Perché fare sport non significa mettere in azione solo i muscoli, ma vuol dire anche accedere il cervello, far lavorare le sinapsi che collegano i neuroni e dare tono ai neurotrasmettitori che aiutano a far passare i segnali nervosi. Insomma. Chi si muove fa del bene a corpo e (soprattutto) anima. Tanto da combattere meglio, oltre alla depressione, anche i disturbi d’ansia. 🔗 Leggi su Dilei.it

