Tre giorni di proteste al porto I timori del comitato Autotrasporto

Al porto sono previsti tre giorni di proteste, con uno sciopero autoconvocato degli autotrasportatori che durerà da domani a mercoledì. Il Comitato unitario autotrasporto, composto da Cna Ravenna, Confcooperative Romagna-Estense, Confartigianato Ravenna e Legacoop Romagna, ha dichiarato di essere preoccupato per questa agitazione. La protesta coinvolge i lavoratori del settore e interessa le attività portuali.

Il Comitato unitario autotrasporto (che riunisce Cna Ravenna, Confcooperative Romagna-Estense, Confartigianato Ravenna e Legacoop Romagna) esprime "preoccupazione" per uno " sciopero degli autotrasportatori autoconvocati " proclamato al porto da domani a mercoledì. "A livello nazionale si registra il riconoscimento di misure, anche se temporanee, di supporto economico da parte del Governo – scrive il Comitato in una nota – tra cui interventi sui costi dei carburanti e crediti d’imposta, che rappresentano un primo segnale importante per le imprese del settore". A livello territoriale, poi, il dialogo promosso dallo stesso Comitato con tutti... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tre giorni di proteste al porto. I timori del comitato Autotrasporto Articoli correlati Pop Corn Festival del Corto 2026: a Porto Santo Stefano tre giorni dedicati al cinema breve tra nuovi talenti e grandi premiTorna anche nel 2026 uno degli appuntamenti più attesi dedicati al cinema breve italiano e internazionale. Carburanti alle stelle. Il comitato autotrasporto: "Le istituzioni agiscano per evitare speculazioni"L’aumento dei prezzi dei carburanti causato dal conflitto in Iran e dalla crisi nell’area del Medio Oriente preoccupa il settore dell’autotrasporto... Aggiornamenti e notizie su Tre giorni Temi più discussi: Tre giorni di proteste al porto. I timori del comitato Autotrasporto; Impiccati tre ragazzi, prima vendetta del regime iraniano per le proteste di gennaio; Case popolari, il municipio V al Comune: Non sovraccaricateci di situazioni ad alta complessità; Condanne a morte e detenzioni, la guerra non ferma la repressione (anche degli atleti). Tre giorni di proteste al porto. I timori del comitato autotrasportoAnnunciate manifestazioni da parte di camionisti non appartenenti ad alcuna associazione di categoria. Il Cuar: Scelta che non condividiamo. msn.com Il film dei tre giorni di protesteLe immagini ripercorrono alcuni dei momenti di tensioni vissuti durante i tre giorni della Festa di San Nicola. I venditori abusivi di fornacelle contestano aspramente i controlli dei vigili e si ... lagazzettadelmezzogiorno.it Tre casi in pochi giorni, tutti legati a viaggi all’estero: sintomi, trasmissione e prevenzione di un virus diffuso nei Paesi tropicali - facebook.com facebook TRE GIORNI DI PRIMAVERA GIORNO 3/3 “La rinascita” Ogni rinascita è fragile. E potentissima. Per #VanGogh, la #primavera è un gesto intimo. Un ramo che fiorisce quando meno te lo aspetti. Dopo l’equilibrio, arriva la crescita. x.com