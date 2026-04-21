Auto si ribalta a Vicofertile

Una vettura si è ribaltata questa mattina in viale Martiri della Liberazione a Vicofertile. L'incidente è avvenuto poco prima delle 7, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non sono ancora state fornite informazioni su eventuali feriti o cause dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge.

Auto si ribalta in viale Martiri della Liberazione, a Vicofertile. Sul posto i vigili del fuoco, intervenuti intorno alle 7.30 di stamattina.Per cause in corso di accertamento l’auto è finita fuori strada. Ancora da chiarire le condizioni del conducente. .🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Incidente, si schianta contro un'auto parcheggiata e poi si ribaltaPerde il controllo dell’auto, si schianta contro una macchina parcheggiata a bordo strada e poi si ribalta. Caos maltempo, auto si schianta e si ribalta: immagini shockUn incidente stradale si è verificato a Posillipo, a Napoli (provincia di Napoli), in una giornata segnata dal maltempo che sta interessando gran... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Scontro sulla SP91 a Castelli Calepio: auto si ribalta, strada riaperta alle 15 - Foto; Incidente stradale a Foggia, si ribalta auto sul ponte di via Manfredonia: due feriti gravi e traffico in tilt - FoggiaToday; Scontro tra due auto a Lissone, una si ribalta: soccorso anche un bambino di 1 anno; Auto si ribalta a Tornolo: conducente incastrata tra le lamiere. Auto sbanda e si ribalta sulla Provinciale: un ferito tra le lamiereIncidente a Belluno sulla SP1: auto ribaltata, un ferito soccorso dai vigili del fuoco. Viabilità ripristinata in serata. nordest24.it Scontro sulla SP91 a Castelli Calepio: auto si ribalta, strada riaperta alle 15 - FotoTre persone coinvolte nello schianto poco prima delle 13 di lunedì 20 aprile: nessun ferito grave. Lunghe code e senso unico alternato tra via Roma e via dei Mille per consentire i soccorsi e i riliev ... ecodibergamo.it Due fratelli fanno 'rifornimento' nello stesso momento, uno però paga il diesel 2,26 euro al litro, l'altro ricarica l'auto elettrica a 0,39 euro al kWh... https://auto.everyeye.it/notizie/fratello-pagava-diesel-2-26-ricaricavo-0-39-kwh-parliamone-870038.htmlutm_m - facebook.com facebook Arrestato corriere: in auto aveva 176 kg di droga | VIDEO x.com