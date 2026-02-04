Caos maltempo auto si schianta e si ribalta | immagini shock

Una macchina si è ribaltata e ha causato scompiglio a Posillipo, Napoli, a causa del maltempo. La pioggia intensa e le strade scivolose hanno fatto perdere il controllo al guidatore, che ha schiantato contro un muro e si è cappottato. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi, ma l’incidente ha provocato momenti di paura tra i passanti. La strada rimane chiusa mentre i vigili del fuoco lavorano per mettere in sicurezza la zona.

Un incidente stradale si è verificato a Posillipo, a Napoli (provincia di Napoli), in una giornata segnata dal maltempo che sta interessando gran parte della Campania. Un'automobile ha perso improvvisamente il controllo lungo una strada resa insidiosa dalla pioggia e dalle forti raffiche di vento, andando a schiantarsi e ribaltandosi sul tettuccio. Alla guida c'era una donna, rimasta intrappolata nell'abitacolo dopo l'impatto, mentre il veicolo restava rovesciato sull'asfalto bagnato. Determinante è stato l'intervento dei passanti, che si sono fermati per prestare soccorso. Alcune persone presenti sul posto hanno aiutato la conducente a uscire dall'auto capovolta, riuscendo a liberarla prima dell'arrivo dei mezzi di emergenza.

Un incidente si è verificato oggi in Italia, coinvolgendo un'auto che si è ribaltata davanti a una chiesa, causando disagi e traffico bloccato.

Questo mattina alle 10, un'auto si è schiantata contro un'auto ferma all’incrocio di via Don Milani ad Albignasego.

