Auto prende fuoco durante la marcia in Fi-Pi-Li

Un'auto ha preso fuoco mentre percorreva la strada Fi-Pi-Li nel tardo pomeriggio di ieri, 30 gennaio. L’automobilista si è accorto delle fiamme mentre era in movimento e ha subito fermato il veicolo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la zona. Nessuno si è fatto male, ma la carreggiata è rimasta bloccata per alcune ore, creando disagi al traffico.

Momenti di paura per un automobilista della Fi-Pi-Li, nel tardo pomeriggio di ieri, 30 gennaio. Passate le ore 18.30, sul tratto in direzione Pisa allo svincolo di Santa Croce sull'Arno, il conducente ha avvertito un forte odore di bruciato mentre era alla guida della sua macchina. Ha fatto in.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su FiPiLi Auto Auto prende fuoco durante la marcia: salvi gli occupanti Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. 3 Hours of Life Changing Insights for Your Personal Growth Ultime notizie su FiPiLi Auto Argomenti discussi: Auto prende fuoco durante la marcia in Fi-Pi-Li; Auto prende fuoco durante la marcia in Fi - Pi - Li; Macchina prende fuoco sull’A22, incolumi i passeggeri; Auto prende fuoco in via Canalvecchio: illesa la conducente. Carpi, auto prende fuoco su via Canalvecchio: conducente illesaLa Provincia: I vigili del fuoco hanno domato il rogo e messo in sicurezza l area, bonificando la sede stradale dal carburante e dai detriti sversati ... lapressa.it Auto a GPL in fiamme: prende fuoco nella rotatoria davanti alla chiesaBASTIA DI ROVOLON (PD) – Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 31 gennaio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Bastia di Rovolon per spegnere un incendio che ha coinvolto un’ autovettura alimentata a ... nordest24.it Auto prende fuoco donna e figlia si mettono in salvo - facebook.com facebook Auto prende fuoco: squadra del 115 in viale Piacenza x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.