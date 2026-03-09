meloni accelera sul caro carburanti domani decreto per abbassare le accise

Domani il governo potrebbe approvare un decreto d'urgenza in consiglio dei ministri per modificare le accise sui carburanti. La misura, già prevista dalla legge, prevede l'attivazione delle accise mobili, con l'obiettivo di ridurre i costi per i consumatori. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione al prezzo dei carburanti e si inserisce in un'azione immediata per intervenire sulla questione.

Un decreto d'urgenza che potrebbe arrivare domani in consiglio dei ministri per aggiornare una norma, già prevista nella legislazione, che rende operative le accise mobili. Un meccanismo che funziona come una bilancia che, al crescere del prezzo di benzina e diesel, sposta gli incassi aggiuntivi generati dall'Iva applicata sui carburanti per ridurre di pari importo l'accisa applicata. L'incasso è sempre lo stesso per lo Stato ma il cittadino evita il salasso al distributore perché il sistema così congegnato calmiera il prezzo finale. Il costo del litro di verde o diesel è infatti composto da diverse componenti. A quello della materia prima, flessibile in base alle quotazioni internazionali, si aggiunge un'imposta fissa determinata dallo Stato che è l'accisa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

