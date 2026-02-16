Auto cannibalizzata a Torino San Paolo | i ladri portano via le quattro ruote

Un'auto Alfa Romeo Stelvio è stata rapinata di tutte le sue ruote a Torino San Paolo. I ladri hanno preso le quattro gomme mentre il proprietario lasciava il veicolo parcheggiato davanti a un negozio di alimentari, in corso Racconigi, a pochi metri da largo Orbassano.

Pessima sorpresa per il proprietario di un'auto Alfa Romeo Stelvio che era stata parcheggiata davanti al civico 236 di corso Racconigi a Torino, vicino all'incrocio con largo Orbassano. Nella mattinata di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, il veicolo è stato trovato sui mattoni. Nel corso della notte una banda di ladri ha rubato tutte e quattro le ruote. Alla vittima non è rimasto altro che andare a sporgere denuncia. Il consigliere della Circoscrizione 2 dei Moderati, Alessandro Nucera, segnala che nella zona e in quelle limitrofe gli episodi del genere che si sono verificati nell'ultimo periodo sono aumentati.🔗 Leggi su Torinotoday.it

