Va a prendere l' auto nel parcheggio e la trova cannibalizzata | restano quasi solo le gomme

Un'auto è stata trovata completamente saccheggiata nel parcheggio di Monza, con le gomme che sono l’unico elemento rimasto. La vettura, una Fiat Panda, era stata lasciata lì nella notte tra lunedì e martedì, ma al suo ritorno il proprietario ha trovato il veicolo ridotto a uno scheletro di metallo. I ladri hanno portato via tutto ciò che poteva essere rivenduto, lasciando dietro di sé solo le ruote.

Brutta sorpresa per il proprietario dell'auto che nella notte tra il 16 e il 17 febbraio è stata completamente smantellata Ancora un'auto cannibalizzata a Monza. E della vettura restano (quasi) solo le gomme. È successo nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio in via Gadda. Una zona tra il quartiere Cristo Re e l'U-Power Stadium che già in passato era stata presa di mira dai "cannibali" della auto. Ladri di pezzi per professione che, anche stavolta, hanno agito indisturbati portando tutto quello che serviva e lasciando pressoché solo la carcassa della vettura. "L'hanno ripulita per bene – si legge sulla pagina Facebook "Sei di Monza se.

Due raid notturni nel parcheggio hanno lasciato auto con i finestrini spaccati e le gomme tagliate.

A Vasto, una donna ha lasciato l’auto nel parcheggio e, dopo due ore, non è più riuscita a trovarla.

