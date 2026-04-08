Il professor Mazzara a Salotto blu | Pubblica Amministrazione italiana migliorata ma c' è ancora da fare

Durante la trasmissione Salotto blu, il professor Mazzara ha commentato che la Pubblica Amministrazione italiana ha fatto progressi, anche se ci sono ancora aspetti da perfezionare. Mazzara, noto saggista e coordinatore del corso di Economia e commercio a Forlì, ha sottolineato le migliorie raggiunte, senza comunque nascondere che alcune criticità persistono nel settore pubblico italiano.

Luca Mazzara, già presidente del Campus universitario forlivese, saggista, è attualmente coordinatore del Corso di Economia e commercio a Forli. E' anche ideatore e direttore del Master in City Managment, sorto a Forlì e giunto alla sua ventiquattresima edizione annuale, che ha formato oltre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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