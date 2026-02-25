Auto elettriche il passo da zero emissioni a zero clienti è breve

La crescente diffusione delle auto elettriche ha portato a un calo significativo delle vendite, causato dall’aumento dei costi e dalla mancanza di incentivi adeguati. Le case automobilistiche faticano a trovare nuovi acquirenti, e il mercato si svuota rapidamente. Con poche opzioni disponibili per chi desidera acquistare un’auto ecologica, si prevede un futuro difficile per questo settore. Le concessionarie registrano un calo di interesse da parte dei clienti.

Retromarcia sull'auto elettrica. La revisione del bando al 2035 mostra il fallimento di un approccio dirigista Si prospettano tempi duri, e anche piuttosto poveri, per le autovetture elettriche. Non passa settimana, ormai – per non dire giorno – che non ci sia una notizia a conferma di come lo Zeitgeist, “spirito del tempo”, sia decisamente cambiato rispetto a non troppi mesi fa. L’ultima conferma: la cancellazione della prima Lamborghini totalmente elettrica, già più volte posticipata (l’ultima volta a fine 2024, con orizzonte 2029). Stephan Winkelmann, grande capo della Casa del Toro, intervistato dal Sunday Times, ha chiarito che, nonostante le tante anticipazioni, l’interesse dei clienti Lamborghini per una vettura elettrica è “prossimo allo zero”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

L’Ue fa un passo indietro sulle auto elettriche: il futuro è a benzina?L'Unione Europea prende una direzione inaspettata sulla regolamentazione delle auto: Manfred Weber, leader del Ppe, ha annunciato una revisione delle norme sulle emissioni, eliminando il divieto di vendita di auto a benzina e diesel dal 2035.

