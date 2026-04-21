Autismo Off Road | 150 bambini tra fuoristrada e inclusione a Ceprano

Domenica 19 aprile, a Ceprano, circa 150 bambini e le loro famiglie hanno preso parte alla quarta edizione di Autismo Off Road – Un’avventura per CAApire, evento dedicato a promuovere l’inclusione attraverso attività di fuoristrada. L’iniziativa si è svolta in via Padre Domenico Passionista e ha coinvolto i partecipanti in un pomeriggio dedicato a momenti di condivisione e divertimento.

Circa 150 bambini e le loro famiglie si sono riuniti domenica 19 aprile in via Padre Domenico Passionista a Ceprano per partecipare alla quarta edizione di Autismo Off Road – Un’avventura per CAApire. L’iniziativa, pensata per celebrare la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, ha trasformato il territorio frusinate in un laboratorio vivente di inclusione sociale attraverso il coinvolgimento diretto dei più piccoli in attività motoristiche e ludiche. La sinergia tra specialisti del settore e appassionati di fuoristrada. Il successo dell’evento risiede nella capacità di aver unito due mondi apparentemente distanti, ma complementari nella loro missione di supporto alla comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Autismo Off Road: 150 bambini tra fuoristrada e inclusione a Ceprano Notizie correlate Ceprano, successo per “Autismo Off Road”, 150 bambini in pista per l'inclusione e la consapevolezzaI motori si accendono per abbattere le barriere e promuovere la cultura dell'accoglienza. Autismo a Massa: la nuova rete tra scienza e politica per l’inclusioneL’associazione Autismo Apuania ha organizzato a Massa un incontro di approfondimento per formare cittadini, familiari e professionisti sulla gestione... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ceprano, successo per Autismo Off Road, 150 bambini in pista per l'inclusione e la consapevolezza; Ceprano, autismo Off Road: un’avventura per CAApire tra fuoristrada e inclusione; Frusinate – L’Arma dei Carabinieri al fianco delle famiglie per Autismo Off Road. Ceprano, autismo Off Road: un’avventura per CAApire tra fuoristrada e inclusioneSi è svolta domenica 19 aprile 2026 a Ceprano la quarta edizione di Autismo Off Road – Un’avventura per CAApire, un ... msn.com Ceprano, il rombo della solidarietà: successo di Autismo Off Road. Arma dei carabinieri in prima lineaSi è svolta nella giornata di ieri, domenica 19 aprile, a Ceprano, in Via Padre Domenico Passionista, la IV edizione della manifestazione Autismo Off Road – Un’avventura per CAApire, un’iniziativa d ... tunews24.it Radio DolceMusica by ITR. . 20/04/26 CEPRANO – “AUTISMO OFF ROAD” Si è svolto domenica 19 aprile a Ceprano “AUTISMO OFF ROAD - UN’AVVENTURA PER CAAPIRE”, giunto alla sua quarta edizione. Nel parco di via Padre Domenico Passionista, un - facebook.com facebook