A Massa si è tenuto un incontro organizzato dall’associazione Autismo Apuania, con l’obiettivo di informare cittadini, familiari e professionisti sulla gestione dell’autismo. L’evento ha coinvolto diverse figure e ha previsto interventi dedicati all’approfondimento delle pratiche e delle strategie utili per l’inclusione. La manifestazione si inserisce in un percorso che mira a creare una rete tra scienza e politica per affrontare le esigenze delle persone con autismo.

L’associazione Autismo Apuania ha organizzato a Massa un incontro di approfondimento per formare cittadini, familiari e professionisti sulla gestione dell’autismo. L’evento ha la partecipazione di figure istituzionali e scientifiche per discutere l’inclusione sociale e le nuove frontiere della ricerca. Il convegno si è svolto nel centro di Massa, dove l’attenzione si è spostata verso la necessità di abbattere l’isolamento che spesso accompagna chi vive questa condizione. L’iniziativa nasce dal lavoro di Autismo Apuania, realtà che opera sul territorio da diversi anni per contrastare l’indifferenza verso un numero di casi in costante crescita. La presenza di esperti e autorità ha sottolineato l’urgenza di non abbandonare le richieste di supporto sanitario e sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Autismo a Massa: la nuova rete tra scienza e politica per l’inclusione

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