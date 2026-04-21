Autismo Arezzo porta in scena la poesia della fragilità

Il 26 aprile si terrà un evento presso il circolo di Arezzo organizzato da Autismo Arezzo, che presenterà una rappresentazione legata alla tematica dell’autismo. L’iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico attraverso una performance che mette in luce le esperienze legate alla fragilità. La giornata coinvolgerà partecipanti e spettatori in un momento dedicato alla comprensione e alla condivisione di questa realtà.

Arezzo, 21 aprile 2026 – . Il 26 aprile al circolo S.Firmina in scena “Fiorenza. le mani piene di fiori”. L’Associazione Autismo Arezzo presenta lo spettacolo “Fiorenza. le mani piene di fiori”, una performance intensa e poetica che unisce musica e teatro, in programma domenica 26 aprile alle ore 18 presso il Circolo Ricreativo Culturale S. Firmina. Ideata e portata in scena da Ettore Caterino e Valeria Petri, l’opera racconta la storia di Fiorenza, giovane donna anticonvenzionale e sensibile, appassionata di libri e poesia, la cui diversità viene fraintesa e marginalizzata nella Firenze dei primi del ’900.🔗 Leggi su Lanazione.it

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