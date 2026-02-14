Unical teatro in scena le fragilità | da Fo a Emma Dante un omaggio alla scena contemporanea

L’Università della Calabria ha portato in scena fragilità e emozioni, portando in teatro spettacoli che mostrano le difficoltà dell’animo umano. L’evento “L’Altro Teatro” ha coinvolto il pubblico con rappresentazioni di artisti come Lodo Guenzi, che ha conquistato gli spettatori interpretando “Morte accidentale di un anarchico”, e Emma Dante, pronta a presentare “L’Angelo del focolare”. La rassegna ha portato sul palco temi intensi e personaggi complessi, facendo riflettere sulla condizione umana.

L’Altro Teatro scuote l’Unical: dal trionfo di Lodo Guenzi all’angelo “nero” di Emma Dante. Rende, Calabria – L’Università della Calabria è stata protagonista di un intenso cartellone teatrale, “L’Altro Teatro”, che ha visto un grande successo con “Morte accidentale di un anarchico” interpretato da Lodo Guenzi e si prepara ad accogliere “L’Angelo del focolare” di Emma Dante. La rassegna, sostenuta da fondi regionali e di diverse istituzioni, affronta temi complessi come la violenza di genere e le dinamiche familiari, offrendo al pubblico calabrese una programmazione di alto livello. Un Omaggio a Fo nel Centenario della Sua Nascita.🔗 Leggi su Ameve.eu "L’angelo del focolare", lo spettacolo firmato Emma Dante in scena al Municipale Questa sera al Teatro Municipale va in scena “L’angelo del focolare” di Emma Dante. Biennale Teatro, Emma Dante Leone d’oro alla carriera La Biennale Teatro 2026 assegna il Leone d’oro alla carriera a Emma Dante, riconoscendo la sua significativa attività nel teatro e nell’opera. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Spettri di Newton: teatro, luce e scienza al Piccolo Teatro Unical; L’Unical celebra Dario Fo: Lodo Guenzi porta il Matto sul palco del TAU; La Calabria omaggia Dario Fo: Morte accidentale di un anarchico in scena a Crotone e all’Unical; Al teatro dell’Unical Lodo Guenzi interpreta Dario Fo, Emma Dante l’atrocità del femminicidio · LaC News24. Unical, applausi per Guenzi: ora arriva Emma Dante al TauGrande successo per Morte accidentale di un anarchico. Domenica in scena L’Angelo del focolare nella rassegna L’Altro Teatro ... cosenzachannel.it L’Altro Teatro scuote l’Unical: dal trionfo di Lodo Guenzi all’angelo nero di Emma DanteGrande entusiasmo all'Università della Calabria per l'interpretazione di Lodo Guenzi nei panni del Matto di Dario Fo. cosenzapost.it Emma Dante porta in scena l’atroce ritualità del femminicidio al Teatro Politeama di Catanzaro facebook #Venezia Il Cda della Biennale ha assegnato il Leone d'oro alla Carriera della Biennale #Teatro 2026 a Emma Dante. "È un'artista, una donna che, partendo da Palermo, dal cuore della sua Palermo - si legge nella motivazione -, ha saputo portare la Sicilia x.com