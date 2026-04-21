Austria topicidi negli omogeneizzati | richiamati vasetti a rischio

Sono stati richiamati alcuni vasetti di omogeneizzati destinati a neonati, perché potrebbero contenere sostanze tossiche. La produzione di questi alimenti è stata sospesa e sono stati avviati controlli per verificare eventuali contaminazioni. Le autorità sanitarie hanno diffuso l’avviso per informare i genitori e invitano a non consumare i prodotti interessati. Nessun caso di intossicazione è stato segnalato finora.

In Austria è allarme tra i neo-genitori, dopo il richiamo dagli scaffali dei supermercati di diversi vasetti di cibo per bambini appena nati, a rischio di contaminazione con veleni potenzialmente letali. Secondo il ministero della Salute e l’Agenzia per la sicurezza alimentare (Ages), infatti, in alcuni casi a questi alimenti potrebbero essere state aggiunte sostanze nocive, tra cui topicidi. Già da venerdì sera, i prodotti erano stati ritirati dai supermercati come misura precauzionale. Le autorità hanno fatto sapere che ci sono dei modi per individuare i vasetti a rischio: oltre che grazie all’odore insolito – sgradevole -, i prodotti sospetti possono essere riconosciuti da un adesivo bianco con un cerchio rosso sul fondo del barattolo oppure da coperchi danneggiati o già aperti.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Austria, topicidi negli omogeneizzati: richiamati vasetti a rischio Notizie correlate Veleno per topi negli omogeneizzati in Austria, Hipp ritira dei vasettiIl marchio di alimenti per l’infanzia HiPP sta ritirando alcuni dei suoi vasetti di omogeneizzati dopo che alcuni campioni prelevati in Austria,... Leggi anche: Veleno per topi negli omogeneizzati: ritirati migliaia di vasetti della ditta austriaca HiPP Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Veleno per topi negli omogeneizzati Hipp, ritirati migliaia di vasetti: ecco in quali paesi; Austria, topicidi negli omogeneizzati: richiamati vasetti a rischio; Allarme omogeneizzati contaminati con topicida in Austria. Veleno per topi negli omogeneizzati Hipp, ritirati migliaia di vasettiIl fornitore austriaco di alimenti per l’infanzia ha disposto il richiamo di una linea per il sospetto di una manomissione dei vasetti. Il caso riguarda una filiale della catena Spar a Eisenstadt, nel ... tg24.sky.it Il caso Leggi in appIl gruppo Hipp richiama alcuni lotti di omogeneizzati dopo il ritrovamento di rodenticida in alcuni campioni. Indagini in corso sulla possibile alterazione ... repubblica.it Kaunertaler Gletscher in Austria #austria - facebook.com facebook Veleno per topi in un vasetto HiPP in Austria. Richiamo da 1.500 supermercati Spar. Ipotesi estorsione. L'Italia non risulta coinvolta. I segnali da riconoscere sugli scaffali #SicurezzaAlimentare #HiPP x.com