Auro Franzoni porta in scena il partigiano ’Delinger’

A pochi giorni dall'anniversario della Liberazione, si susseguono tre spettacoli teatrali dedicati a questa ricorrenza. Tra gli eventi, spicca la rappresentazione di una nuova pièce che ha come protagonista un personaggio partigiano. La messa in scena si svolge in diverse location della città, coinvolgendo attori e pubblico in un percorso di memoria e riflessione. La pièce è diretta da un artista noto nel panorama teatrale locale.

Aspettando l’anniversario della Liberazione, ben tre appuntamenti con il teatro e la nuova pièce di Auro Franzoni, regista di “Delinger, una scelta per la libertà” (con Lauro Comastri, Lauro Margini, Gianluca Benassi, Elisabetta Bertani, Elena Tirabassi), con testo di Auro Franzoni e con la regia di Auro e Monica Franzoni, da una proposta del Teatro d’Arte e Studio e Compagnia Teatrale in Du’. Si parte con il primo spettacolo domani (ore 21) al Circolo Arci Pigal, poi il 23 alla “Latteria”di San Michele della Fossa e venerdì 24 al Cinema Teatro Metropolis di Bibbiano. La storia è un intreccio avvincente che si dipana a cavallo tra i primi del Novecento e arriva fino alla seconda guerra mondiale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auro Franzoni porta in scena il partigiano ’Delinger’ Notizie correlate "Il partigiano come presidente": in scena il mito e l'umanità di Sandro PertiniDi Sandro Pertini restano indimenticabili alcune immagini, consegnate alla memoria di ciascuno da spezzoni televisivi. Scena Nostra allo Spazio Franco: Sotterraneo porta in scena "Shakespearology"Scena Nostra continua il fine settimana del 17 e 18 aprile allo Spazio Franco con uno degli appuntamenti più attesi della Spring edition: quello con... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Auro Franzoni porta in scena il partigiano ’Delinger’; Franzoni, argento a Milano Cortina: ignoti spaccano finestrino della sua auto; Brutta sorpresa per Giovanni Franzoni: la sua auto danneggiata a Milano. Auro Franzoni highlander del teatro Ho 84 anni, ma sul palco non li sentoPer raccontare la parabola di Auro Franzoni, non basterebbe una biblioteca monumentale. Drammaturgo, regista, attore, nonché punto di riferimento della nostra cultura reggiana. Un lungo percorso, il ... ilrestodelcarlino.it 16 aprile - Lutto a Soprazocco Sauro Facinoli Necrologio e condoglianze https://www.onfunaurora.it/necrologi/id/1724 Segui il canale su WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb7NnFb1SWsso6BhYz1V #cerimoniafunebre #onoranzefunebri #aurora - facebook.com facebook