Il partigiano come presidente | in scena il mito e l' umanità di Sandro Pertini

Un documentario ricorda il ruolo di Sandro Pertini, uno dei protagonisti più noti della Resistenza italiana, attraverso immagini e spezzoni televisivi che ne raccontano la figura. La narrazione si concentra sui momenti più significativi della sua vita pubblica e privata, offrendo una finestra sulla sua personalità e sul suo impegno politico. La pellicola ripercorre anche alcuni episodi chiave che hanno segnato la sua carriera e il suo ruolo come leader di una generazione.

Di Sandro Pertini restano indimenticabili alcune immagini, consegnate alla memoria di ciascuno da spezzoni televisivi. Sono immagini che hanno scandito alcuni degli avvenimenti della storia recente italiana (per esempio la vittoria dei Mondiali di calcio nel 1982 o la strage alla stazione di.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sandro Munari è morto. Addio al Drago, mito dei rally anni ?70. L'omaggio della Lancia: «Ha costruito il nostro mito sportivo nel mondo» Al Museo M9 un ciclo di 9 incontri sulla figura di Sandro PertiniAl via il 28 marzo, con content creator, podcaster e divulgatori per raccontare l'ex presidente della Repubblica tra storia, attualità e nuovi media... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pertini, il pirata della libertà; Sentieri della democrazia, domani 16 aprile prende il via il programma di eventi per il 25 aprile; Nell’ambito delle celebrazioni per il 25 Aprile, lunedì 20 Aprile verrà presentato a Carbonia il libro del prof. Gianluca Scroccu: Sandro Pertini; Sant’Angelo in Vado dedica una piazza a Sandro Pertini. Il partigiano che diventò presidente«Io sono fedele al precetto di Voltaire ed è questo. Dico al mio avversario: ‘Io combatto la tua fede che è contraria alla mia ma sono pronto a battermi fino al prezzo della vita perché tu possa ... unionesarda.it Savona, il presidente Pertini raccontato ai ragazzi. Una vita avventurosa come un pirataSavona – «I giovani non hanno bisogno di sermoni, ma di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo». Risuonano in una Sala Rossa gremita di cittadini le parole che Sandro Pertini pronunciò nel 1978. ilsecoloxix.it Carlo Clavarino, diplomato al Liceo Musicale “Sandro Pertini” di Genova, ci accompagna alla scoperta di uno dei temi centrali di “Tosca”, in scena al Teatro Carlo Felice fino al 19 aprile. In quest’opera Giacomo Puccini racconta un amore travolgente, quel - facebook.com facebook