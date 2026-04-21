Aumentano i costi non i servizi Monza prigioniera delle auto | il piano trasporti finisce sotto accusa

Il piano trasporti di Monza, molto atteso per migliorare la mobilità urbana, è ora oggetto di critiche da parte dell'associazione Hq Monza. Secondo quanto riferito, i costi legati alle nuove iniziative sono in aumento, mentre i servizi offerti restano invariati o si riducono. La città viene descritta come prigioniera delle auto, e il progetto rischia di non portare i risultati sperati.

Monza – Un piano atteso, soprattutto per arrivare a una svolta nella mobilità urbana, ma che rischia di trasformarsi – secondo l ’associazione Hq Monza – in un’occasione mancata. È netto il giudizio degli attivisti esperti in mobilità sul nuovo Piano di bacino del Trasporto pubblico locale, presentato lo scorso mese in città e destinato a entrare in vigore nel 2027, con sviluppi fino al 2028. La riorganizzazione promette una rete più integrata con Milano e con la futura metropolitana M5, frequenze più alte – bus ogni 15 minuti sulle linee principali – orari estesi dalle 5 fino a mezzanotte e un rafforzamento del servizio nei festivi. Una revisione complessiva di percorsi e fermate, oltre all’integrazione futura con il sistema milanese, che dovrebbe segnare un cambio di passo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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