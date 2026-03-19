Allarme epatite A in Campania | aumentano i contagi sotto accusa pesce crudo

In Campania si registrano un aumento dei casi di epatite A, con un incremento recente nei ricoveri ospedalieri. Le autorità segnalano una correlazione tra l’aumento dei contagi e il consumo di pesce crudo. La situazione ha portato a un’attenzione crescente sulle fonti di possibile contaminazione e sulla diffusione del virus tra la popolazione locale.

Aumentano i casi di epatite A in Campania. L’allarme arriva dai dati dei ricoveri in ospedale, in particolare al Cotugno di Napoli, dove, come spiega il dirigente Novella Carannante intervistata dal Tgr regionale, nelle ultime 2448 ore sono arrivate più di 10 persone al pronto soccorso, e in totale ci sono 43 ricoverati. Un paziente, inoltre, un uomo di 46 anni, verrà trasferito all’ospedale Cardarelli perchè necessita di trapianto. Più casi rispettto quelli dello stesso periodo dello scorso anno anche al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e all’Ospedale del Mare di Napoli. Sarà l’Istituto Zooprofilattico di Portici a esprimersi sulle cause di quella che sempa essere una epidemia, ma tra l’origine probabile il consumo di frutti di mare e pesce crudo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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