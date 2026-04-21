Augusta raid all’Isola | sgomberato il palazzo abbandonato di 5 piani

Nella giornata di oggi, le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione di sgombero in un edificio di cinque piani situato nella zona Isola di Augusta. Il complesso, ormai abbandonato da tempo, è stato evacuato e messo sotto sequestro. L’intervento si è svolto senza incidenti e ha coinvolto diverse unità di polizia. Non sono stati registrati feriti né resistenze durante le operazioni.

Le forze dell’ordine hanno dato il via alle operazioni di sgombero di un complesso residenziale di cinque piani situato nella zona Isola di Augusta. L’intervento, iniziato nelle prime ore del mattino di questo martedì 21 aprile 2026, mira a mettere in sicurezza un edificio risalente agli anni ottanta che è rimasto in uno stato di totale abbandono per decenni. Il coordinamento tecnico delle attività è affidato al Dirigente del Commissariato Migliorisi. Sul campo, l’operazione vede la partecipazione congiunta di numerosi corpi: la Polizia di Stato ha impiegato i propri mezzi, supportata dagli agenti del Decimo Reparto Mobile di Catania. Al dispositivo partecipano inoltre i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale del Comune di Augusta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Augusta, raid all’Isola: sgomberato il palazzo abbandonato di 5 piani Notizie correlate "Tagliamo di due piani il palazzo all’ex Pedretti"Non più un palazzo di nove piani, ma un edificio di dimensioni più contenute, inserito in un contesto riqualificato e valorizzato da una piazza... Palazzo Nuovo, l'occupazione continua in attesa del corteo: "Questa è l'università che vogliamo". FI: "Va sgomberato"Eventi musicali, dibattiti politici e momenti di condivisione in preparazione alla manifestazione nazionale: "Siamo in presidio senza blocco della...